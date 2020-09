Ο Λεβαντόφσκι ονόμασε τον Σουάρες ως έναν από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο

Ο Πολωνός στράικερ ήταν από τους βασικούς παράγοντες της περυσινής σεζόν, όπου η Μπάγερν κατέκτησε το τρεμπλ. Πέτυχε 55 τέρματα και δημιούργησε άλλα 10, βοηθώντας σε μέγιστο βαθμό την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Πρόσφατα ο «Λέβα» ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο καλύτερος φορ κατά τη γνώμη και ο ίδιος έδωσε πέντε ονόματα. Ανάμεσα σε αυτά κι αυτό του Λουίς Σουάρες που πρόσφατα άφησε την Μπαρτσελόνα για λογαριασμό της Ατλέτικο.

«Δεν είναι απλή ερώτηση. Χρειάζεται σκέψη. Αν μιλάμε για καθαρούς επιθετικούς τότε θα επέλεγα τους Καρίμ Μπενζεμά, Τίμο Βέρνερ, Λουίς Σουάρες, Σέρχιο Αγουέρο και Κιλιάν Μπαπέ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Robert Lewandowski:

Matches: 591 - Goals: 412 - Assists: 122

Luis Suarez:

Matches: 612 - Goals: 406 - Assists: 231

If both were at their absolute prime, who would you pick? pic.twitter.com/B4aIwMLgHU

— Safiyanu (@_Sufy2) September 24, 2020