Όπου φτωχός και η μοίρα του. Η Σάλκε, μετά την ταπεινωτική οκτάρα από την Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της Bundesliga, σκέφτεται να απολύσει τον προπονητή Ντέιβιντ Βάγκνερ, έχοντας μεταξύ των υποψηφίων διαδόχων του τον Δημήτρη Γραμμόζη.

Σαν να μην έφτανε η (δικαιολογημένη) γκρίνια για την κάκιστη εικόνα των Βασιλικών Μπλε, οι οποίοι έχουν τα ίδια (και χειρότερα) χάλια με πέρυσι, ο κορονοϊός... επισκέφτηκε το Γκέλζενκιρχεν.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε πως ένας ποδοσφαιριστής βρέθηκε θετικός στον ιό Covid-19, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του. Ο παίκτης μπήκε ήδη σε καραντίνα και θα χάσει το κρίσιμο (όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα) παιχνίδι πρωταθλήματος με την Βέρντερ Βρέμης (Σάββατο 26/09, 19:30, Cosmote Sport 3 HD). Τουλάχιστον, τα τεστ στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές βγήκαν αρνητικά.

ℹ️ A member of the squad tested positive for Coronavirus on Thursday (24/09/20). All other tests came back negative.

The player is now in quarantine.#S04

