Με 7.500 οπαδούς της η Μπάγερν στο ντέρμπι!

H πρωταθλήτρια Γερμανίας αρνήθηκε την πρόταση της Ομοσπονδίας για περισσότερες ανάσες και θα μπει κανονικά στη φετινή Βundesliga. Ετσι, η Μπάγερν ανοίγει την αυλαία του πρωταθλήματος την Παρασκευή με ντέρμπι, αφού θα υποδεχθεί τη Σάλκε. Μάλιστα, έπειτα από αρκετούς μήνες η Allianz Arena θα έχει οπαδούς, αφού οι Βαυαροί θα έχουν δικαίωμα να δώσουν εισιτήρια σε 7500 οπαδούς (το 10% της χωρητικότητας του σταδίου).

FC Bayern have reached a compromise with the authorities. 7500 fans will be allowed at Allianz Arena for Friday's game against Schalke, which corresponds to 10% of the stadium capacity