Η UEFA όρισε το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Σεβίλλη για τις 24 του Σεπτέμβρη στη Βουδαπέστη και έχει πάρει την απόφαση να υπάρξουν οπαδοί στις εξέδρες, κάνοντας ένα τεράστιο βήμα για την επαναφορά του κόσμου στα γήπεδα.

Γι' αυτό και οι Βαυαροί θα προσφέρουν δωρεάν εξετάσεις Covid-19 στους φιλάθλους που θα παρευρεθούν στην Ουγγαρία για να υποστηρίξουν την ομάδα. Μάλιστα, ο σύλλογος με ανακοίνωση τόνισε πως οι 3.000 φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη θα μπορούν να κάνουν το τεστ στον χώρο του πάρκινγκ δίπλα από το γήπεδο στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου.

Bayern will provide ticket holders who will support the team at the UEFA Super Cup in Budapest with free Covid-19 PCR tests before traveling to hungary. 3000 tickets have been allocated to FCB fans [fcb]

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 14, 2020