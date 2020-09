Ο Ισπανός χαφ που μετά και τον τελικό του φετινού Champions League έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και στην καθημερινή μεταγραφολογία βλέπει συνεχώς το όνομά του, διαβάζει πλέον πως εκτός από τη Λίβερπουλ, τον έχει προσέξει και η Μπαρτσελόνα.

Εκείνος, βγήκε να πει ότι δεν αναφέρει σε κανέναν τι θα κάνει και γενικότερα δεν ξέρει αν θα αποχωρήσει εν τέλει από τους Βαυαρούς.

Ωστόσο, η Bild και ο επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος, Κρίστιαν Φαλκ, έγραψαν: «Δεν είναι αλήθεια, έχει ήδη αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του στην Μπάγερν και τους ανθρώπους της ομάδας...».

Not true. True: @Thiago6 said goodbye to his colleagues and employees of @FCBayern https://t.co/XD5R1Hsnts

— Christian Falk (@cfbayern) September 5, 2020