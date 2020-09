Ντόρτμουντ: Παρουσίασε τη νέα και εντυπωσιακή εκτός έδρας εμφάνιση (pics & vid)

Η Puma αποφάσισε να προχωρήσει στο σχεδιασμό μίας μαύρης φανέλας με μία κίτρινη διαγώνια λωρίδα, εμπνευσμένη από το παρελθόν της περιοχής του Ρουρ και φυσικά του Ντόρτμουντ.

Μιας και φέτος συμπληρώθηκαν 110 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου αποφασίστηκε από τη μέσα πλευρά του λαιμού να υπάρχει αναφορά στην ιστορική επέτειο. Μάλιστα, το εντυπωσιακό της συγκεκριμένης εμφάνισης είναι το σχέδιο που υπάρχει στο κάτω μέρος της εκεί όπου αναγράφεται το «ΒVB» σε διάφορες γραμματοσειρές που θυμίζει... γκράφιτι.

Borussia Dortmund release their away kit for the 2020-21 season pic.twitter.com/6gaXpsh772

— B/R Football (@brfootball) September 3, 2020