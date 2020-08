Η Μάιντς γνωστοποίησε πως ένα από τα τεστ που διενεργήθηκαν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας την Τρίτη, είχε θετικό αποτέλεσμα, κάτι που ως συνέπεια έθεσε τον παίκτη που βγήκε θετικός, στην απομόνωση.

Για απόψε ήταν προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στην Στουτγκάρδη, αλλά αυτό πλέον αναβλήθηκε. Οι ποδοσφαιριστές της Μάιντς έκαναν νέα εξέταση και τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά...

A Mainz player has tested positive for Coronavirus. The test was carried out on Tuesday and all other players have tested negative. The player is now in self-isolation.

Today's friendly against @VfB_int has therefore been cancelled.

— Mainz 05 English (@Mainz05en) August 19, 2020