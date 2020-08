Επισημοποιήθηκε η πρώτη ανταλλαγή της θερινής περιόδου στη Bundesliga.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης ολοκλήρωσε την απόκτηση του Στέφεν Τσούμπερ από τη Χόφενχαϊμ μέχρι το 2023 και παραχώρησε ταυτόχρονα στο κλαμπ τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Αετοί πρόσθεσαν μία ποιοτική λύση για την αριστερή τους πτέρυγα (ο Ελβετός μπορεί να αγωνιστεί ως μπακ και ως χαφ) και η Χόφενχαϊμ του Σεμπάστιαν Χένες ένα σημαντικό πολυ-εργαλείο ενόψει της νέας σεζόν.

Welcome Mijat!

Mijat #Gacinovic moves to Kraichgau from @eintracht_eng and has signed a contract with #TSG until 30th June 2024 #MG2024 pic.twitter.com/Ru9aaxD12x

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) August 4, 2020