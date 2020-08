Ο Λεβαντόφσκι τα περισσότερα γκολ χωρίς πέναλτι για το 2019-2020, ο Ινγκς πάνω από Μέσι! (pic)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι ο παίκτης που, αν δεν υπήρχαν πέναλτι, θα ήταν φέτος ο κορυφαίος σκόρερ στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα, με 29 τέρματα για τη σεζόν 2019-2020!

Ο Τίμο Βέρνερ, που θα συνεχίσει στην Τσέλσι, είναι δεύτερος με 25 ενώ ο κάτοχος του Χρυσού Παπουτσιού Τσίρο Ιμόμπιλε είναι 3ος στη σχετική λίστα.

Το αξιοσημείωτο είναι, δε, πως ο Ινγκς έχει αφήσει κατά ένα γκολ τον Μέσι αλλά και τους Ομπαμεγιάνγκ - Στέρλινγκ, με τον επιθετικό της Σαουθάμπτον να έχει 21 γκολ!

- Most goals in Europe's top 5 leagues in 2019/20, EXCLUDING penalties

29 - Robert Lewandowski

25 - Timo Werner

22 - Ciro Immobile

21 - Danny Ings

20 - Lionel Messi

20 - Pierre-Emerick Aubameyang

20 - Raheem Sterling#Bundesliga #SerieATIM

