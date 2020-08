Η πρώτη φανέλα-χάρτης της χρονιάς ανήκει στη Σάλκε.

Οι Βασιλικοί Μπλε πρωτοτύπησαν στις εμφανίσεις τους για τη νέα σεζόν, καθώς η εκτός έδρας, λευκή φανέλα της φέρει τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής του Γκελζενκίρχεν στην οποία είναι τοποθετημένη η «Veltins Arena».

Η εν λόγω φανέλα, όπως και οι άλλες δύο που απαρτίζουν την τριάδα εμφανίσεων, αποτελεί έμπνευση της «Umbro» και ακολουθεί ως ιδέα τα χνάρια που άφησαν Ρόμα και Τότεναμ στο παρελθόν, με αντίστοιχα σχέδια.

Στις πρώτες ώρες που κυκλοφορεί στο twitter, πάντως, έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από το κοινό του συλλόγου, αλλά και από τους ουδέτερους.

Δείτε τη φανέλα:

Schalke's 2020/21 away jersey features a map of the streets and neighbourhoods surrounding the VELTINS-Arena.

@s04_us pic.twitter.com/EcAe5WyW3y

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) July 31, 2020