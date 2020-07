Ο τραυματισμός του στο ματς με την Άουγκσμπουργκ τον περασμένο Οκτώβριο προκάλεσε αμέσως ανησυχία στους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Νίκλας Σίλε αναγκάστηκε να αποχωρήσει μόλις στο 12' της αναμέτρησης και λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για ρήξη χιαστού, εξέλιξη που του «έκοψε τα φτερά» στη σεζόν και τον έθεσε νοκ-άουτ για πολλούς μήνες.

Η παράταση στη σεζόν, όμως, επέτρεψε τελικά στον θηριώδη Γερμανό σέντερ μπακ να κάνει την επανεμφάνισή του λίγο πριν από τη λήξη της.

Έπειτα από 285 ημέρες πλήρους αποχής, ο 25χρονος πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό των Βαυαρών κόντρα στη Μαρσέιγ και έφερε μαζί του πολλά χαμόγελα για την επάνοδό του στη δράση.

Στα του ματς, η νταμπλούχος Γερμανίας του Χάνσι Φλικ επικράτησε των Μασσαλών με 1-0 χάρη σε γκολ του Γκνάμπρι και συνεχίζει την προετοιμασία της για την επανεκκίνηση του Champions League, αρχής γενομένης από τη ρεβάνς κόντρα στην Τσέλσι (8/8).

days since his last appearance, Niklas #Süle is BACK! #AudiFCBTour #MiaSanFamily #FCBOM pic.twitter.com/Z4SbUxZLgL

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 31, 2020