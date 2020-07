Bundesliga: Στο 50% της χωρητικότητας ο κόσμος στα γήπεδα, στο 12% οι όρθιοι!

Το γερμανικό ποδόσφαιρο ήταν εκείνο που έκανε την αρχή και μπήκε πρώτο στο γήπεδο μετά την αναβολή που προκάλεσε η έξαρση της πανδημίας, δείχνοντας πως όλα μπορούν να κυλήσουν ομαλά αν υπάρχει προνοητικότητα, οργάνωση και αποφασιστικότητα για να μη σταματήσει η ζωή και οι δραστηριότητας από τον κορονοϊό.

Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Γερμανία σκέφτονται όλο και πιο έντονα την επιστροφή των οπαδών στις εξέδρες, όχι όμως με τα γήπεδα να γεμίζουν όπως παλιά. Όχι, τουλάχιστον, για αρχή...

Σύμφωνα με το πλάνο που φέρεται να υπάρχει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, ενδέχεται να επιτραπεί το 50% της χωρητικότητας των γηπέδων της πρώτης κατηγορίας, ενώ, από τις θέσεις ορθίων θα καλύπτεται το 12%.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά τους αριθμούς όπως διαμορφώνονται:

According to a new #DFL concept, #Bundesliga stadia could be opened up with 50% seating capacity and 12.5% standing capacity next season.*

Here's how it would affect total capacities across the league.

*Union Berlin's "Stadion an der Alten Försterei" is 83.5% terracing. #FCU pic.twitter.com/CcPkKsI8KE

— DW Sports (@dw_sports) July 18, 2020