Ο Γερμανός εξτρέμ, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από τους «Βαυαρούς» στις αρχές Ιουλίου, έβαλε για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπάγερν και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση, με τη νέα του ομάδα.

Από την πλευρά του, ο Λιρόι Σανέ, φαίνεται πως δεν κρατιέται, ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του με τους πρωταθλητές Γερμανίας.

Leroy Sané training at Säbener Straße for the first time [ Bild] pic.twitter.com/XeDp4K3yHi

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 13, 2020