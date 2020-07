Ο Νορβηγός επιθετικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ απολαμβάνει τις διακοπές του πίσω στην πατρίδα του με το φινάλε της Bundesliga, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν ήταν και πολύ ήσυχος το βράδυ του Σαββάτου.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται να είναι εξαγριωμένος και να τον έχουν απομακρύνει από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη γενέτειρά του...

Δείτε το βίντεο:

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. pic.twitter.com/oaeLJUyBMw

