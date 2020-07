Ο 24χρονος εξτρέμ των Βαυαρών έχει καταφέρει κάτι απίστευτο δεδομένης της ηλικίας του και της παρουσίας του στα γήπεδα της Ευρώπης.

Έχει αγωνιστεί σε Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία και έχει φορέσει τις τρομερά βαριές φανέλες των Παρί, Γιουβέντους και Μπάγερν.

Κάθε χρόνο, ο Κομάν πανηγυρίζει έναν τίτλο και από το βράδυ του Σαββάτου έχει φτάσει αισίως στα 19 μετάλλια του νικητή!

Μετά τα 2 πρωταθλήματα Ligue1, το 1 Κύπελλο Γαλλίας και το 1 Super Cup της χώρας, αλλά και τους 2 τίτλους Serie A και το 1 Κύπελλο και Super Cup Ιταλίας, ήρθαν τα πολλά τρόπαια επί γερμανικού εδάφους.

Πέντε τίτλοι Bundesliga, 3 DFB Pokal και 3 Super Cup Γερμανίας... Και φυσικά, συνεχίζει!

Since his senior debut in 2013...

PSG

Ligue 1 x2

French Cup x1

French Supercup x1

Juve

Serie A x2

Italian Cup x1

Italian Supercup x1

Bayern

Bundesliga x5

German Cup x3

German Supercup x3

19 trophies. Title win every season.

Kingsley Coman is a winner pic.twitter.com/aIgC2D0d9Y

— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 4, 2020