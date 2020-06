Ο Χάαλαντ ξόδεψε περισσότερο χρόνο στη σέντρα παρά στην αντίπαλη εστία (pic)

Ήταν μια απίστευτη σεζόν για τον Χάαλαντ , πρώτα με την Σάλτσμπουργκ και έπειτα με τον Ντόρτμουντ, καθώς ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 44 γκολ! Ωστόσο, στο τελευταίο παιχνίδι της Ντόρτμουντ για την Bundesliga, δεν κατάφερε να σταθεί αντάξιος των προσδοκιών...

Οι «Βεστφαλοί» γνώρισαν την βαριά εντός έδρας ήττα, με 4-0 από την Χόφενχαϊμ, με τον Νορβηγό επιθετικό να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με ελάχιστες προσπάθειες προς την αντίπαλη εστία. Οπως φαίνεται στο «heat map», ο Χάαλαντ ξόδεψε περισσότερο χρόνο στον χώρο της μεσαίας γραμμής, κάνοντας σέντρα μετά από κάθε γκολ του Κράμαριτς, παρά κοντά στην εστία του Μπάουμαν.

Erling Haaland‘s heat map of today’s match is the funniest thing you’ll see all day. @SofaScore pic.twitter.com/7UAWJbaMgh

— Complaxes (@Complaxes) June 27, 2020