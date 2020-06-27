Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Πάντερμπορν 3-2
Βόλφσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου 0-4
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μάιντς 1-0
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Χόφενχαϊμ 0-4
Ουνιόν Βερολίνου - Φορτούνα Ντίσελντορφ 3-0
Φράιμπουργκ - Σάλκε 4-0
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ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4vs
ΛΕΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΙΛΛΗ 1vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 1vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΞAΝΘΗ 0
ΟΦΗ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΓΟΥΛΒΣ 1
LIVE
ΘΕΛΤΑ 1vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 3vs
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
LIVE
ΜΠΡΕΣΙΑ 2vs
ΤΖΕΝΟΑ 1
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 6vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 4vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΛΕΙΨΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1vs
ΜAΙΝΤΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 3vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 2
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 0vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
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ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 0vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 0vs
ΟΥΦΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ 0vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 2
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
ΡΟΣΤΟΦ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
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ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
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Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Πάντερμπορν 3-2
Βόλφσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου 0-4
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μάιντς 1-0
Μπορούσια Ντόρτμουντ - Χόφενχαϊμ 0-4
Ουνιόν Βερολίνου - Φορτούνα Ντίσελντορφ 3-0
Φράιμπουργκ - Σάλκε 4-0