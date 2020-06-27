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ΑρχικήΠοδόσφαιροBundesliga
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Bundesliga: Τα highlights και η βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής (vid)

Bundesliga: Τα highlights και η βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής (vid)

Bundesliga: Τα highlights και η βαθμολογία της τελευταίας αγωνιστικής (vid)

Δείτε συγκεντρωμένα στο gazzetta.gr όλα τα γκολ της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Πάντερμπορν 3-2

Άουγκσμπουργκ - Λειψία 1-2

Βέρντερ Βρέμης - Κολωνία 6-1

Βόλφσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου 0-4

Γκλάντμπαχ - Χέρτα 2-1

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μάιντς 1-0

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Χόφενχαϊμ 0-4

Ουνιόν Βερολίνου - Φορτούνα Ντίσελντορφ 3-0

Φράιμπουργκ - Σάλκε 4-0

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