Η έλευση του Χάνσι Φλικ αναγέννησε την Μπάγερν συνολικά και τον Τόμας Μίλερ ειδικότερα, με τον Γερμανό να εξελίσσεται στον κορυφαίο δημιουργό της φετινής Bundesliga.

Αυτή η χρονιά, όμως, είθε να συνοδευτεί με ένα all-time ρεκόρ για τον σπουδαίο ηγέτη των Βαυαρών, ο οποίος στην τελευταία αγωνιστική πρόλαβε να χριστεί ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου.

Χάρη στο γκολ που σέρβιρε στον Κομάν μόλις στο 4' (διαβολική σύμπτωση ότι ο Γάλλος σκόραρε στο ίδιο λεπτό και στο περσινό φινάλε του πρωταθλήματος), έφτασε τις 21 ασίστ και ξεπέρασε την επίδοση του Κέβιν Ντε Μπρόινε που είχε μοιράσει 20 με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ τη σεζόν 2014/15.

Thomas Muller provides his 21st league assist of the season to break Kevin De Bruyne's Bundesliga record from 2014-15 #WOBFCB pic.twitter.com/WUvtcnPjXO

— Goal (@goal) June 27, 2020