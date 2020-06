Σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 33 γκολ στη σεζόν, οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή της Bundesliga με υπερηχητικό φινάλε και είναι ο Νο1 υποψήφιος για το Χρυσό Παπούτσι.

Η φετινή χρονιά για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ξεκίνησε και έκλεισε ιδανικά, ήταν με βάση τους αριθμούς η πιο παραγωγική της επαγγελματικής πορείας του και αναμενόμενα, μάλλον, συνοδεύεται από τον τίτλο του MVP των γερμανικών γηπέδων.

Ο Πολωνός αρχισκόρερ αναδείχθηκε Παίκτης της Σεζόν από τη Bundesliga, αφήνοντας πίσω του τους Σάντσο, Χάβερτς, Χάαλαντ, Βέρνερ, αλλά και τον συμπαίκτη του στους Βαυαρούς, Σερτζ Γκνάμπι από τους υπόλοιπους υποψηφίους, σε μια επιλογή που δεν χωράει αμφισβήτηση.

The cherry on top of a record-breaking season @lewy_official is our #BundesligaPOTS! pic.twitte.com/sn099N39HR

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 26, 2020