Μετά το 3-1 επί της Βέρντερ Βρέμης σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι με ωραία εξέλιξη των φάσεων, η Μάιντς ξέρει πλέον και τυπικά πως και την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Αυτό, έκανε τους παίκτες της ομάδας να το διασκεδάσουν και να φορέσουν τα πρωτότυπα και χιουμοριστικά μπλουζάκια που είχαν ετοιμάσει, γράφοντας:

«Κατάκτηση του τίτλου 8 φορές; Βαρετό! Να επιβιώσεις 11 φορές στη σειρά; Παγκόσμια κλάση»!

Mainz have secured their 12th Bundesliga season in a row by beating Werder Bremen.

Their players have taken a slight dig at a certain @FCBayern after the final whistle. On their shirts:

"Winning the Bundesliga 8 times? Boring! Staying up 11 times in a row? World class!" pic.twitter.com/U5Z0mXAtP0

— DW Sports (@dw_sports) June 20, 2020