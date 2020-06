Απροσπέλαστος στην αριστερή πτέρυγα της Μπάγερν, ασυναγώνιστος και στην κούρσα για τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο της σεζόν στη Γερμανία.

Ο «roadrunner» των Βαυαρών, όπως τον «βάφτισε» εύστοχα ο Τόμας Μίλερ, απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο διασκεδαστικούς και ταυτόχρονα πληρέστερους ανερχόμενους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, με το άστρο του να τον οδηγεί πιο μακριά στην προτίμηση του κοινού από τον θαυματουργό Έρλινγκ Χάαλαντ.

Στην πρώτη του σεζόν στο Μόναχο, ο 19χρονος Καναδός πήρε πρωτάθλημα, έθεσε ρεκόρ ταχύτητας σε σπριντ στην ιστορία της Bundesliga στα 36,51 χλμ./ώρα και με τέτοια φόρα δεν θα μπορούσε να μην περάσει πρώτος την τελική γραμμή για την πρώτη ατομική του διάκριση.

OFFICIAL: Alphonso Davies has been named 2019/20 Bundesliga Rookie of the Season.

The Roadrunner wins another race. pic.twitter.com/ro28Nmcvjt

