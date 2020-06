Ο Καναδός αριστερός φουλ μπακ είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της φετινής σεζόν για την Μπάγερν Μονάχου. Έπαιξε τον δικό του ρόλο στην κατάκτηση του 8ου διαδοχικού πρωταθλήματος για την ομάδα του, αν και αποβλήθηκε στη νίκη (1-0) επί της Βέρντερ Βρέμης, με την ομάδα του Φλικ να εξασφαλίζει και μαθηματικά τον φετινό τίτλο.

Όταν στο flash interview ενημερώθηκε για το ρεκόρ των 36,51χλμ. που έπιασε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Τρίτης, χαμογέλασε πλατιά, όπως το συνηθίζει και... πήγε να φύγει όπως κάνει το Road Runner, με το οποίο τον είχε παρομοιάσει ο Τόμας Μίλερ!

Δείτε το βίντεο:

Alphonso Davies hit a top speed of 36.51km/h vs. Werder.

"You set a new record of 36.51km/h..."

"Really?!"

Look at @AlphonsoDavies' reaction when he's told the speed he clocked during the game

Not even he can believe that pic.twitter.com/aPj1PK47bD

— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 16, 2020