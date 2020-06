Μπάγερν: Έτσι γλέντησαν οι Βαυαροί το 30ο τους πρωτάθλημα (vids&pics)

Σίγουρα δεν ήταν όπως θα ήθελαν. Σίγουρα η απουσία του κόσμου ήταν μεγάλη, ωστόσο οι παίκτες της Μπάγερν χάρηκαν και με το παραπάνω την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι Βαυαροί επικράτησαν μέσα στη Βρέμη της Βέρντερ με 1-0 με γκολ του Λεβαντόφσκι και έφτασαν έτσι τα 30 πρωταθλήματα. Αριθμός που είναι μεγαλύτερος από όλες τις άλλες ομάδες της Bundesliga μαζί.

Οι πρωταθλητές το πανηγύρισαν με την ψυχή τους στα αποδυτήρια της Βέρντερ φορώντας τα μπλουζάκια με τον αριθμό 8 για να τονίσουν το 8ο συνεχόμενο πρωτάθλημα που κατέκτησαν. Φυσικά πάρτι τίτλου στην Γερμανία χωρίς μπύρα δεν γινόταν, με τον Νόιερ που μετά την απόκρουση στο 90' οδήγησε και τυπικά την ομάδα του στον τίτλο, να έχει την τιμητική του.

Bundesliga Champions 2020! Despite the difficult conditions in the last weeks we can celebrate the eighth German Championship in a row. Congrats to the team and all members of @FCBayern! These times show the great cohesion of this club and I'm proud of being a part of it pic.twitter.com/kRO4xX7rQ3

— Oliver Kahn (@OliverKahn) June 16, 2020