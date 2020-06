Βέρντερ - Μπάγερν: Ρεκόρ καριέρας ο Λεβαντόφσκι στην Bundesliga (pic & vid)

Το φράγμα των «30» ήταν μόνιμο εμπόδιο στην πορεία του στα γερμανικά γήπεδα. Το έπιασε τρεις φορές (2015/16, 2016/17, 2018/19), αλλά δεν είχε καταφέρει ποτέ να το ξεπεράσει. Αυτό αλλάζει φέτος, από τον έναν και μοναδικό Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος σημειώνει την κορυφαία σεζόν στην μεγαλειώδη καριέρα του και το πιστοποιεί με αριθμούς κι ένα κάρο ρεκόρ.

Αφού πρόλαβε να σημειώσει 44 γκολ και να θέσει την καλύτερη επίδοσή του σε όλες τις διοργανώσεις μιας σεζόν, ο υπέροχος Πολωνός της Μπάγερν Μονάχου σκόραρε γκολάρα… τίτλου απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης, έφτασε τα 45, τα 31 εξ αυτών σε επίπεδο Bundesliga.

Έτσι, έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ του που είχε χτίσει τρις στο παρελθόν και ταυτόχρονα ισοφάρισε τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ως ο μη Γερμανός με τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν. Κι έχει άλλα δύο ματς για να κατακτήσει και αυτή την κορυφή.

Robert Lewandowski has now scored 31 goals in the Bundesliga this season, the most he has ever managed in a single league campaign in his senior career.

