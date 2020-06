Η Αρμίνια Μπίλεφελντ επέστρεψε στη Bundesliga μετά από 11 χρόνια! (pic)

Πρώτη στον πίνακα πριν ξεσπάσει η πανδημία, σταθερά πρωτοπόρος και μετά τη δίμηνη αποχή. Η Αρμίνια Μπίλεφελντ έδειξε ανώτερη σε όλο τη διάρκεια της κούρσας απέναντι σε Αμβούργο και Στουτγκάρδη και χωρίς ήττα από τον περασμένο Δεκέμβριο κλείδωσε επάξια την κορυφή και μαζί την άνοδο για την Bundesliga της επόμενης σεζόν.

Τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε και με το δικό της παιχνίδι να ακολουθεί την Πέμπτη (18/6), η ισοπαλία του Αμβούργου με την αδύναμη Όσναμπρικ σηματοδότησε αυτόματα την πρωτιά για την Αρμίνια, η οποία επανέρχεται στα «σαλόνια» μετά τη σεζόν 2008-09 και προβιβάζεται για όγδοη φορά στην ιστορία της Λίγκας, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.

Πλέον, μένει να κριθεί ποια ή ποιες ομάδες θα την ακολουθήσουν, με τη μία θέση να κρίνεται σε μπαράζ παραμονής με την 16η ομάδα της Bundesliga.

Roses are red,

Voilets are blue,

Hello @Bundesliga_EN,

We will come back to you #immerdabei

— DSC ArminiaBielefeld (@arminia) June 16, 2020