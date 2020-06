Ο... δουλευταράς χαφ των Βαυαρών ήταν εκείνος που με την έμπνευση που είχε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Βεστφαλούς στο Signal Iduna Park έκρινε την αναμέτρηση της 26ης Μαΐου στην έδρα της Ντόρτμουντ.

Οι οπαδοί της Μπάγερν ψήφισαν διαδικτυακά και φυσικά ανέδειξαν τη λόμπα του Κίμιχ ως το καλύτερο γκολ της ομάδας τους για τον Μάιο...

Θυμηθείτε την υπέροχη στιγμή:

The votes are in!

Joshua Kimmich's winner at Dortmund is your Goal of the Month for May!

https://t.co/hX5sUBvOKZ#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/gpvJXlPpod

— FC Bayern English (@FCBayernEN) June 16, 2020