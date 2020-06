Τα σπριντ του «τρομάζουν», όπως και η αριστερή πτέρυγα που συνθέτει με τον Σερτζ Γκνάμπρι στην Μπάγερν Μονάχου. Η απόδοση του παραμένει σε υψηλά επίπεδα, σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού και η ωριμότητά του εντυπωσιάζει.

Ο Αλφόνσο Ντέιβις θεωρείται ήδη ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της Bundesliga, αν και τυπικά παραμένει πρωτοεμφανιζόμενος στη σεζόν και αυτόν τον τίτλο πιστοποίησε και επίσημα.

Σύμφωνα με τις ψήφους του γερμανικού κοινού, των παικτών και των προπονητών ως είθισται κάθε μήνα, ο 21χρονος Καναδός κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου rookie για τον Μάιο, τον μήνα της επανέναρξης του ποδοσφαίρου στη χώρα. Έτσι, έσπασε το σερί που έχτισε ο Έρλινγκ Χάαλαντ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αποδεικνύοντας ότι είναι φτιαγμένος από το ίδιο... μέταλλο με τον θαυματουργό Νορβηγό της Ντόρτμουντ.

Alphonso Davies' May in the Bundesliga by numbers:

360 minutes

354 touches

27 recoveries

10 take-ons completed

7 chances created

3 clean sheets

2 goals conceded

2 goal scored

1 assist

Just keeps getting better. https://t.co/12tp1PVt3d

