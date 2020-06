Με αφορμή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2021 ο Γιόσουα Κίμιχ, ως ο πιο λαμπρός εκπρόσωπος της Εθνικής Γερμανίας, θα κοσμεί με την «παρουσία» του το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων «Μαντάμ Τισό» στο Βερολίνο.

Ο εξαιρετικός και πολυθεσίτης μέσος της Μπάγερν Μονάχου επελέγη σε σχετική ψηφοφορία των επισκεπτών του μουσείου, με τον διευθυντή μάρκετινγκ του μουσείου, Ουλφ Τίντερμαν, να εξηγεί ότι «ο Γιόσουα Κίμιχ κέρδισε με μεγάλη διαφορά».

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής, το ομοίωμα του οποίου θα είναι έτοιμο σε έξι μήνες και θα βρει θέση δίπλα σε Κριστιάνο Ρονάλντο, Όλιβερ Καν και Μάνουελ Νόιερ, εξήγησε πως «στο μουσείο υπάρχουν μεγάλοι αθλητές και μεγάλες προσωπικότητες, γι' αυτό και η επιλογή είναι ξεχωριστή για εμένα».

Joshua Kimmich’s statue will be at Madame Tussauds in Berlin next year made of wax. #FCBayern [BILD] pic.twitter.com/mA6EVFH5Mt

