Νάγκελσμαν για Κριστιάνο: «Δεν συγκρίνεται το σώμα μου με το δικό του, αλλά καλός είναι»! (vid)

Ο κόουτς της Λειψίας έδειξε ότι «ακολουθεί» τον CR7 στα social media και δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία για την δύναμη που θα δείξει ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους μόλις επιστρέψει στη δράση.

«Δεν τον έχουμε δει τους τελευταίους τρεις μήνες να παίζει. Είναι απορίας άξιο πως δεν τον συμπεριέλαβαν στη λίστα με τους παίκτες με την μεγαλύτερη αξία. Ας περιμένουμε να τον ξαναδούμε όταν θα ξεκινήσει η Serie A, θα δω τη Γιουβέντους κι εγώ και θα βγάλω το συμπέρασμά μου.

Δεν θα είναι δύσκολο να δείξει πόσο καλός είναι. Βλέπω και τα ποσταρίσματά του και πιστεύω ότι είναι τρομερά φιλόδοξος ακόμα. Κοιτάζω και το σώμα του και εντάξει, δεν συγκρίνεται με το δικό μου, αλλά καλός είναι κι αυτός» είπε γελώντας ο Νάγκελσμαν!

Confirmed: Julian Nagelsmann follows @Cristiano on Instagram.

And, after looking through his posts, he can't quite believe he was not named in @CIES_Football’s top 50 most valuable players list. pic.twitter.com/iu2XzQcUwq

