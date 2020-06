Οι απαιτήσεις της Μάντσεστερ Σίτι για την παραχώρηση του Λερόι Σανέ εξακολουθούν να απέχουν κατά πολύ από την προσφορά της Μπάγερν Μονάχου.

Μετά τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων, η διοίκηση των Πολιτών απέρριψε σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports την πιο πρόσφατη πρόταση των Βαυαρών που έφτανε τα 40 εκατ. ευρώ, εμμένοντας στο πωλητήριο που έχουν θέσει για τον Γερμανό εξτρέμ στα 70 εκατ.

Ο Σανέ έχει συμβόλαιο ως το 2021, έχει μείνει εκτός δράσης από την αρχή σεζόν και με δεδομένες τις συνέπειες του κορονοϊού στο μεταγραφικό παζάρι η πλευρά της Μπάγερν πιστεύει πως μπορεί να τον αποκτήσει με μικρότερο ποσό, ενώ σε όλα αυτά σύμμαχος παραμένει πάντα η πρόθεση του παίκτη, ο οποίος έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του με τους πρωταθλητές της Bundesliga.

Man City have turned down a €40m offer from Bayern Munich for Leroy Sane, according to Sky Germany

