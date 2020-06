Η Μάιντς γιορτάζει για ρατσιστή οπαδό της που ακύρωσε τη συνδρομή του (pic)

Μπορεί το ζήτημα του φυλετικού ρατσισμού να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ μετά και τη δολοφονία Φλόιντ και τις διαδηλώσεις του BlackLivesMatter σε όλον τον κόσμο, αλλά απ' ότι φαίνεται ποτέ δεν είναι κακό timing για να εκδηλώσει κάποιος ρατσιστής τις απαράδεκτες απόψεις του. Ακόμα και εναντίον της ίδιας της ομάδας που υποστηρίζει για χρόνια.

Η διοίκηση της Μάιντς δέχθηκε μια επιστολή από ανώνυμο οπαδό της, ο οποίος διαμαρτυρόταν για τους μαύρους παίκτες που χρησιμοποιούνται στην αρχική ενδεκάδα και ζητούσε να ακυρωθεί η συνδρομή του στον σύλλογο. Ωστόσο, μπροστά σε ένα τέτοιο ρατσιστικό παραλλήρημα, η διοίκηση των Καρναβαλιστών πήραν θέση και εξέφρασαν για πρώτη φορά την ανακούφισή τους που μένουν με ένα μέλος λιγότερο!

«Για πολλούς μήνες τώρα, αδυνατώ να ταυτίσω τον εαυτό μου σε αυτόν τον σύλλογο. Έχω την εντύπωση ότι βρίσκομαι στο Κόπα Άφρικα, αντί για τη γερμανική Bundesliga. Ξέρω αυτό που έρχεται, αλλά όχι-δεν είμαι ρατσιστής με κανέναν τρόπο. Δεν θα το άντεχα. Αλλά ως εδώ. Όταν η αρχική ενδεκάδα τις τελευταίες εβδομάδες περιλαμβάνει εννιά μαύρους παίκτες και τα ταλέντα από τη Γερμανία παίρνουν όλο και λιγότερες ευκαιρίες, δεν είναι πια ο σύλλογος που βρισκόταν στην καρδιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Νοβέσκι, Μπούνγκερτ, Ρόζε, Μπάμπατς, Βάιλαντ, Μπελ και πόσοι ακόμα παίκτες εκπροσωπούυσαν τις αξίες και τη νοοτροπία μας. Αυτοί ήταν παίκτες που έδωσαν το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά τους», ήταν τα λόγια του φιλάθλου της Μάιντς, με τον σύλλογο να απαντά ηχηρά με δική της ανακοίνωση:

«Ενώ συνήθως λυπούμαστε να ακούμε οποιονδήποτε να θέλει να ακυρώσει τη συνδρομή του και παλεύουμε με πάθος για κάθε ένα μέλος μας, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να εκφράσουμε καμία μετάνοια.

Ο ρατσισμός γεννιέται όταν αναπτύσσονται οι ρατσιστικές απόψεις, όχι μόνο όταν κάποιος καλεί τον εαυτό του '' ρατσιστή'', κάτι που συμβαίνει σπάνια. Και ναι, έχετε δίκιο: δεν μπορείτε να ταυτίζεστε με τον σύλλογο μας. Για μας, το χρώμα του δέρματος ή άλλα τέτοια χαρακτηριστικά δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Το μόνο που μετράει σε μας είναι να είσαι άνθρωπος και να μοιράζεσαι τις αξίες μας. Αυτά τα είδη ανθρώπων καλωσορίζουμε στην κοινότητά μας. Βάσει αυτών, θεωρούμε ευπρόσδεκτη την ακύρωσή σας, καθώς οι λόγοι που μςα δώσατε ξεκάθαρα αποδεικνύουν ότι δεν μοιράζεστε τις ίδιες αξίες στις οποίες βασίζεται ο σύλλογος».

