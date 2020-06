Όπως συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στο Signal Iduna Park και το ματς της Ντόρτμουντ, έτσι και το μεσημέρι της Κυριακής στο Weserstadion ο αθλητισμός έδειξε ότι δεν χωρούν διακρίσεις και ρατσισμός.

Οι ποδοσφαιριστές των Βέρντερ Βρέμης και Βόλφσμπουργκ γονάτισαν για ένα λεπτό πριν από την έναρξη της μεταξύ τους αναμέτρησης στην 30η αγωνιστική της Bundesliga και το γερμανικό ποδόσφαιρο δείχνει σε όλο τον κόσμο πως ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση πουθενά!

.@werderbremen_en and @VfLWolfsburg_EN players take a knee before their match.

Another great show of support from the @Bundesliga_EN for the #BlackLivesMatter movement. #beINBundesliga pic.twitter.com/0VFGFABugr

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 7, 2020