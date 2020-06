Μίλερ και Λεβαντόφσκι σχεδόν στα 2/3 όλων των γκολ της Μπάγερν στη Bundesliga! (pic)

Αν και αυτή τη στιγμή το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό από τα πέντε μεγάλα της Ευρώπης που βρίσκεται σε εξέλιξη, το σύνολο του Χάνσι Φλικ παίζει με εκπληκτικό τρόπο και πραγματικά δεν έχει αντίπαλο στο δρόμο για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Οι Τόμας Μίλερ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκαναν πάλι τα δικά τους το απόγευμα του Σαββάτου απέναντι στην Λεβερκούζεν, βελτίωσαν ακόμα περισσότερο τους αριθμούς τους, ωστόσο, όσα έχουν καταφέρει και η συμβολή τους στα γκολ της ομάδας τους, είναι εξωπραγματικά.

Ο Γερμανός κατέγραψε ρεκόρ 5ετίας στα μεγάλα πρωταθλήματα της Γηραιάς ηπείρου με τις 20 ασίστ που έφτασε ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ντε Μπρόινε από τη σεζόν 2014-2015, ενώ, έχει σκοράρει και 7 φορές.

Ο «Λέβα» πηγαίνει στα ... κόκκινα και παρουσιάζεται «καυτός», με αποτέλεσμα να έχει φτάσει στα 30 γκολ, έχοντας και 3 ασίστ στον λογαριασμό του.

Όλα μαζί, φτάνει στο σύνολο των 60 γκολ στα οποία οι δυο ποδοσφαιριστές έχουν συμμετοχή, με την Μπάγερν Μονάχου να μετράει 90 τέρματα σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Βέβαια, το γεγονός πως αρκετά είναι συνδυασμοί των δυο τους, τυπικά «αναιρούν» τα 60 διαφορετικά τέρματα, ωστόσο, δεν παύει να φτάνουν κοντά στα 2/3 του συνόλου...

Thomas Muller and Robert Lewandowski have a combined SIXTY goal contributions this Bundesliga season pic.twitter.com/5y8zHxEHl3

