Μέτωπο Μπάγερν και Ντόρτμουντ κατά του ρατσισμού (pics)

Ένα άτυπο μέτωπο κατά του ρατσισμού συνέθεσαν Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ, πριν από τα παιχνίδια τους με Μπάγερ Λεβερκούζεν και Χέρτα Βερολίνου αντίστοιχα.

Οι Βαυαροί επέλεξαν μπλουζάκια με το σύνθημα «κόκκινη κάρτα στον ρατσισμό», ενώ φορούσαν και περιβραχιόνια με το hastag που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες: #Black Lives Matter.

Bayern Munich players show their solidarity for the Black Lives Matter movement. pic.twitter.com/C9D41jtxgj

— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 6, 2020