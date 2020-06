Ντόρτμουντ: Ευχήθηκε περαστικά στον Βάιγκλ μετά την επίθεση στο πούλμαν

Ο 24χρονος χαφ και πρώην ποδοσφαιριστής των Βεσφαλών, μαζί με τον Ζίβκοβιτς δέχθηκαν θραύσματα από τα τζάμια έπειτα από την επίθεση αγνώστων με πέτρες στο πούλμαν των «αετών» της Λισαβόνας λίγο μετά το 0-0 με την Τοντέλα και τη χαμένη ευκαιρία προσπεράσματος της Πόρτο στην κορυφή.

«Περαστικά και γρήγορα καλά Ζουλ» έγραψε η Ντόρτμουντ στα social media αναφέροντας τον τραυματισμό του πρώην παίκτη της από την εγκληματική ενέργεια οπαδών, το βράδυ της Πέμπτης.

Our former player Julian Weigl has been hospitalized with a slight injury after an attack on @slbenfica_en’s team bus.

Get well soon, Jule pic.twitter.com/LUXVEpK2q1

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 5, 2020