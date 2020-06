Μια «καρδιά» η Ντόρτμουντ, γονατίζει για τον Φλόιντ (pic)

Το δικό τους σχηματισμό κατά του ρατσισμού εκτέλεσαν οι παίκτες της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τιμώντας τη μνήμη του αδικοχαμένου Τζορτζ Φλόιντ.

Άπαντες οι παίκτες των Βεστφαλών γονάτισαν στο χορτάρι του προπονητικού και σε σχήμα καρδιάς έστειλαν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας, ακολουθώντας τα χνάρια των Λίβερπουλ, Τσέλσι, Νιουκάστλ, Ρόμα, αλλά και Παναθηναϊκού.

Στην φωτογράφηση δεν έμεινε εκτός φυσικά ο Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος είχε στείλει και το δικό του προσωπικό μήνυμα στο ματς κόντρα στην Πάντερμπορν, για τον οποίο κινδύνεψε να τιμωρηθεί αδίκως από τη Bundesliga.

We, Borussia Dortmund, fully support the #BlackLivesMatter Movement.

We do not accept racism of any kind and will continue to work to make the world a better and more tolerant place.#BorussiaVerbindet pic.twitter.com/D24a5szkqy

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 4, 2020