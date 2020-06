ΜακΚένι: «Ο διαιτητής μου ζήτησε να βγάλω το περιβραχιόνιο για τον Φλόιντ»!

Η Bundesliga παίζει με Live Streaming* και προσφορές* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Αμερικανός μέσος των «βασιλικών μπλε» δεν θέλησε να μείνει αμέτοχος και «σιωπηλός» όσον αφορά στο θέμα που έχει καταστήσει εκτός ελέγχου τις ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες μετά την δολοφονία του Αφροαμερικανού, Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό.

Στο ματς με τη Βέρντερ φόρεσε περιβραχιόνιο με μήνυμα για δικαιοσύνη στην υπόθεση που αποτελεί καταπάτηση δικαιωμάτων, ρατσισμό και βία, ωστόσο, ο ρέφερι του ζήτησε να το βγάλει!

«Όλοι στο ποδόσφαιρο φωνάζουν συνεχώς πως πρέπει να λέμε όχι στον ρατσισμό και έτσι θεώρησα ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα να βάλω αυτό το περιβραχιόνιο για να περάσω το μήνυμά μου. Αν πλέον πρέπει να έρθω αντιμέτωπος με τις συνέπειες γιατί εξέφρασα αυτά που πιστεύω, τότε θα το αποδεχθώ» είπε ο Γουένστον ΜακΚένι!

Αν και αρχικά είχε κυκλοφορήσει πως οι ποδοσφαιριστές στην Bundesliga που έστειλαν μηνύματα για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ θ' αντιμετώπιζαν κυρώσεις, η FIFA προέτρεψε να επικρατήσει η λογική...

Schalke's Weston McKennie said the referee had asked him to remove the #JusticeforGeorgeFloyd armband before the game, which he refused to do. pic.twitter.com/s8mgjHLHtz

