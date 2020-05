ΜακΚένι για Φλόιντ: «Καιρός να ακουστούμε, πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα» (pics & vid)

Ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής των «βασιλικών μπλε», στην αναμέτρηση με τη Βέρντερ Βρέμης φόρεσε στο μπράτσο περιβραχιόνιο που ανέφερε: «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ».

«Αισθάνομαι ωραία που εκμεταλλεύτηκα μια συγκεκριμένη περίσταση για να τραβήξω την προσοχή για ένα πρόβλημα που συμβαίνει στον κόσμο... Πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα για ό,σα πιστεύουμε και θεωρώ ότι είναι η στιγμή ν' ακουστούμε» έγραψε ο ΜακΚένι στα social media.

To be able to use my platform to bring attention to a problem that has been going on to long feels good!!! We have to stand up for what we believe in and I believe that it is time that we are heard! #justiceforgeorgefloyd #saynotoracism pic.twitter.com/TRB1AGm0Qx

— Weston McKennie (@WMckennie) May 30, 2020