Ο σούπερ «Λέβα» σκόραρε δυο φορές στο εύκολο 5-0 των Βαυαρών απέναντι στην Φορτούναι Ντίσελντορφ το απόγευμα του Σαββάτου, πετυχαίνοντας μάλιστα και γκολ με τακουνάκι, για να φτάσει στα 43 τέρματα μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αυτός ο αριθμός των γκολ είναι η κορυφαία προσωπική του επίδοση και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος για το απόλυτο ρεκόρ στην καριέρα του, έχοντας αγωνιστεί σε 37 παιχνίδια και έχοντας αρκετά ακόμα μπροστά του για να φτάσει σε τρομερά επίπεδα σκοραρίσματος.

Στο πρωτάθλημα, έκανε το απόλυτο σε ό,τι αφορά τις ομάδες της Λίγκας και όλοι έχουν καταλάβει πλέον ότι... δεν του γλιτώνει κανείς! Με τα δυο γκολ κόντρα στην Φορτούνα, έχει βρει δίχτυα κόντρα σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, φροντίζοντας να επιβεβαιώσει πως είναι... εξολοθρευτής και οδηγεί την Μπάγερν σε ακόμα έναν τίτλο.

With his 43rd goal of the season, Robert Lewandowski has equalled his best-ever campaign pic.twitter.com/n8hvG6seL5

