Νέο ρεκόρ από τον Ντέιβις! Επιασε... 35,4 χλμ./ώρα για να κλέψει την μπάλα (vid)

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Τόμας Μίλερ, παρομοίασε τον ταχύτατο, Αλφόνσο Ντέιβις με το υπερηχητικό καρτούν Road Runner. Ο Καναδός μπακ-χαφ έβγαλε ξανά μάτια ως το μηχανάκι στην αριστερή πτέρυγα της Μπάγερν και δεν έχει σταματήσει να εντυπωσιάζει με τα νούμερα του σε κάθε ματς.

Στην αναμέτρηση με την Φορτούνα ήταν πάλι ένας εκ των πρωταγωνιστών για τους «Βαυαρούς». Ο Ντέιβις, ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στη μεγάλη νίκη με 5-0 με ωραίο πλασέ.

Ωστόσο, σε αυτό το παιχνίδι ο νεαρός μπακ-χαφ ξεπέρασε γι' ακόμα μία φορά τον εαυτό, γράφοντας ιστορία. Κόντρα στην Ντόρτμουντ, έτρεξε με ταχύτητα 35χλμ./ώρα για να προλάβει και να σταματήσει τον Χαάαλαντ. Αυτή τη φορά απέναντι στην Φορτούνα, το κοντέρ κατέγραψε 35,4 χλμ/ώρα κυνηγώντας τον αντίπαλο του για να κερδίσει ξανά την μπάλα.

Μάλιστα χάρη στην ανάκτηση της μπάλας από τον Ντέιβις, η Μπάγερν στη συνέχεια της φάσης σκόραρε το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση.

Alphonso Davies reached 35.4 km/h in this moment - his fastest speed yet! pic.twitter.com/UNhrzQwvK0

— James John (@JamesJohn2427) May 30, 2020