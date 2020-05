Ούτε... μπάσκετ να ήταν! Το 50% ευστοχίας της Μπάγερν (pic)

Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνει η Μπάγερν μετά την διακοπή που υπήρξε λόγω κορονοϊού. Οι πρωταθλητές Γερμανίας είναι ασταμάτητοι στην επιστροφή τους, όπως έδειξαν και απέναντι στην Φορτούνα Ντίσελντορφ την οποία και διέλυσαν με το εμφατικό 5-0.

Συνολικά οι Βαυαροί από τις 16 Μαΐου όχι απλά δεν έχουν αντίπαλο, αλλά δεν σταματούν να σκοράρουν. Συγκεκριμένα έχουν πετύχει 13 γκολ σε 26 σουτ στο τέρμα, ενώ συνολικά έχουν σκοράρει στο διάστημα αυτό 6 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές.

13 - Since the return of the Bundesliga on 16th May, FC Bayern München have scored 13 of their 26 shots on target (50%), with six different players finding the back of the net for Die Roten. Flying. pic.twitter.com/7Nasmh2Bbj

— OptaJoe (@OptaJoe) May 30, 2020