Ο 20χρονος μέσος της Χόφενχαϊμ αρχικά με δυνατό πλασέ στην κίνηση στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης της Τετάρτης άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους έκανε το 2-0 με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι προτού έρθει ο Ζούμπερ να δώσει αέρα τριών τερμάτων στο σύνολο του Σρέντερ και τελικά μειώσει η Κολωνία στο τελικό 3-1.

Με τα δυο γκολ του, ο Μπαουμγκάρτνερ έγινε ο νεαρότερος Αυστριακός που σκοράρει δις σε ένα ματς της Bundesliga μετά τον Νταβίντ Αλάμπα από το 2013.

Hoffenheim's Christoph Baumgartner became the youngest Austrian to score twice in a Bundesliga game since David Alaba in 2013.

