Ο Χάαλαντ τραυματίστηκε μετά από... σύγκρουση με τον διαιτητή (pic)

Ο Χάαλαντ ένιωσε ενοχλήσεις με τη συμπλήρωση 70 λεπτών αγώνα στο ντέρμπι κόντρα στην Μπάγερν και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση, αποχωρώντας οριστικά από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο 19χρονος επιθετικός της Ντόρτμουντ τραυματίστηκε σε μια τυχαία σύγκρουση με τον διαιτητή Τομπίας Στίλερ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει ο πρώην Νορβηγός ποδοσφαιριστής, Jan Aage Fjortoff, αφού εξέτασε την επίμαχη φάση από βίντεο.

«Ο Χάαλαντ συγκρούστηκε με τον διαιτητή και γύρισε το γόνατό του. Οπότε έπρεπε να αποχωρήσει από το ματς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Erling Haaland twisted his knee in a collision with the referee. pic.twitter.com/5PFiBh0Jwk

— Rafał (@madridreigns) May 26, 2020