Τζόσουα Κίμιχ: Η κραυγή του προσωπικού του θριάμβου (vids)

Από το δεξί άκρο της άμυνας, σε πιο κεντρικό ρόλο και από εκεί σε απόλυτη κυριαρχία στον άξονα. Ένα παιδί που ο Χάνσι Φλικ βλέπει να τον επιβραβεύει για την εμπιστοσύνη που του προσφέρει. Ο Κίμιχ όχι απλά υπερασπίζεται τα μετόπισθεν της Μπάγερν ως «κόφτης», αλλά έχει το θράσος να παίξει και πιο...aggressive αν το επιτρέψει η περίσταση και η κάθε φάση την οποία ακολουθεί.

«Πριν από το ματς μας είχαν πει ότι ο Μπούρκι αρκετές φορές παίζει μακριά από την γραμμή της εστίας του... Ήταν το καλύτερο γκολ της καριέρας μου μέχρι αυτή τη στιγμή. Τρομερά σημαντικό για την ομάδα μου» ανέφερε αποκαλύπτοντας το διάβασμα που είχαν κάνει οι Βαυαροί για την Μπορούσια Ντόρτμουντ κι όταν βρήκε ευκαιρία ο 25χρονος χαφ δεν συγχώρησε τον γκολκίπερ των Βεστφαλών. Αυτό το γκολ, το έβαλε πάνω και από το αριστοτεχνικό σουτ που είχε κάνει στο Λονδίνο απέναντι στην Τότεναμ στο Champions League ισοφαρίζοντας προσωρινά προτού έρθει η ... επέλαση και οι Γερμανοί φύγουν από την αγγλική πρωτεύουσα με το συγκλονιστικό 7-2.

Με λόμπα που θύμισε... Τότι στα πολύ καλά του χρόνια και το γκολ που ψηφίστηκε από τους οπαδούς της Ρόμα ως το καλύτερο όλων των εποχών για τον σύλλογο της Αιώνιας πόλης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ντέρμπι της Τρίτης στο Signal Iduna Park έβαλε την υπογραφή του στο +7 της Μπάγερν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το γεγονός πως στο φινάλε της αναμέτρησης έβγαλε κραυγή και πανηγύρισε έξαλλα για την επικράτηση κόντρα στην Ντόρτμουντ (τη δεύτερη φετινή μετά και την πανεύκολη νίκη του πρώτου γύρου στην Allianz Arena), αποτέλεσε κι ένα είδους ξέσπασμα δικαίωσης για τον προσωπικό θρίαμβο που είχε καταγράψει, πέρα από αυτόν της ομάδας του.

Από την εποχή που υπάρχει επίσημη καταγραφή στατιστικών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κανείς άλλος παίκτης της Μπάγερν Μονάχου δεν είχε καλύψει τόσα χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο, όσα ο Κίμιχ στο μεγάλο ντέρμπι. Έφτασε στα 13,73 χλμ., σταματώντας ό,τι και όσους μπορούσε και μεταφέροντας τη μπάλα μπροστά για να κρατήσει το παιχνίδι στο μισό γήπεδο του αντιπάλου, όσο η ομάδα του Φλικ επέλεγε να διατηρεί τις ισορροπίες προτού γυρίσει σε σθεναρή αμυντική παράταξη.

«Ο Τζόσουα είναι κάποιος που όταν είσαι προπονητής του, μένεις απόλυτα ικανοποιημένος βλέποντάς τον να τα δίνει όλα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι. Πάντοτε θα προσπαθεί να αποδώσει στο 100% και αυτό μόνο χαρούμενο με κάνει ως τεχνικό. Θα δούμε στο μέλλον αν πραγματικά θα μπορεί να είναι και ο αρχηγός...» ανέφερε ο Χάνσι Φλικ για τον 25χρονο χαφ που αποδεικνύει ότι έχει τον χαρακτήρα και την νοοτροπία που θα μπορούν να τον οδηγήσουν σε πιο ηγετικό ρόλο στην ποδοσφαιρική του καριέρα τα επόμενα χρόνια.

Το απόγευμα της Τρίτης στο Signal Iduna Park, είχε 104 επαφές με τη μπάλα όντας το απόλυτο αφεντικό στον άξονα, εξαφανίζοντας τον Γιούλιαν Μπραντ και προκαλώντας στον Λουσιέν Φαβρ τη σκέψη πως θα έπρεπε να βγάλει τον δικό του χαφ από το γήπεδο στο ημίχρονο, επιλέγοντας να βάλει Σάντσο και Τσαν (στη θέση του Ντελάνεϊ).

Είχε ακρίβεια μεταβιβάσεων στο 89%, κέρδισε 8 φορές την κατοχή της μπάλας, έκανε 6 γεμίσματα, ανέκτησε την κατοχή και ξεκίνησε επιθετική προσπάθεια για την Μπάγερν δυο φορές, ενώ το γκολ προήλθε από τη μοναδική του τελική ενέργεια! Φέτος, έχει συμμετοχή σε 9 γκολ για την Μπάγερν σε επίπεδο πρωταθλήματος με 3 δικά του τέρματα και 6 ασίστ προς τους συμπαίκτες του.

Joshua Kimmich is a born winner.

Big celebration. Elite mentality. #DerKlassiker pic.twitter.com/8dYUJSfZnL

— Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport (@btsportfootball) May 26, 2020