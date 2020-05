Απελπίστηκε η Μάιντς: «Κλοπ πάρε τον Βέρνερ μαζί σου» (pic)

Ο Γερμανός επιθετικός όταν βλέπει... Μάιντς τρελαίνεται καθώς και στα δύο παιχνίδια που έδωσε τη φετινή σεζόν, σημείωσε συνολικά έξι γκολ! Το γεγονός αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό αλλά και τη δυσαρέσκεια στην διοίκηση της Μάιντς, γι' αυτό και ζήτησε από τον Κλοπ να τον πάρει από την Λειψία

Η πρώην ομάδα του τεχνικού των «Reds» προκειμένου να απαλλαχθεί από τον εφιάλτη, ζήτησε από τον Γιούργκεν Κλοπ να τον πάρει από την Λειψία και να τον εντάξει στη Λίβερπουλ. Πάντως τα σενάρια, περί μετακίνησης του Τίμο Βέρνερ στο Νησί, ολοένα και φουντώνουν.

Kloppo, can you take him already? https://t.co/HgSOn6oeUH

