Σάλκε – Αουγκσμπουργκ: Το ιδανικό τελείωμα για το 0-2 (vid)

Μπήκε αλλαγή και καθάρισε το τρίποντο για την Αουγκσμπουργκ. Ο Σάρενρεν (76') έκανε εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα για το 0-2 στην έδρα της Σάλκε.
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Εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα από τον Σάρενρεν της Αουγκσμπουργκ, ο οποίος κλείδωσε το τρίποντο στην έδρα της Σάλκε.
Μπήκε αλλαγή και καθάρισε το τρίποντο για την Αουγκσμπουργκ. Ο Σάρενρεν (76') έκανε εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα για το 0-2 στην έδρα της Σάλκε.