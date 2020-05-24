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Σάλκε – Αουγκσμπουργκ: Το ιδανικό τελείωμα για το 0-2 (vid)

Σάλκε – Αουγκσμπουργκ: Το ιδανικό τελείωμα για το 0-2 (vid)

Σάλκε – Αουγκσμπουργκ: Το ιδανικό τελείωμα για το 0-2 (vid)

Εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα από τον Σάρενρεν της Αουγκσμπουργκ, ο οποίος κλείδωσε το τρίποντο στην έδρα της Σάλκε.

Μπήκε αλλαγή και καθάρισε το τρίποντο για την Αουγκσμπουργκ. Ο Σάρενρεν (76') έκανε εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα για το 0-2 στην έδρα της Σάλκε.

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