To Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν με 13.000... οπαδούς (vid & pics)

Από την πρώτη στιγμή που αποφασίστηκε να αρχίσει και πάλι η Bundesliga μετά την διακοπή λόγω κορονοϊού, αλλά χωρίς κόσμο, η Γκλάντμπαχ είχε αποφασίσει να κάνει κάτι ξεχωριστό. Να φτιάξει ομοιώματα στις εξέδρες και όποιος ήθελε δίνοντας 19 ευρώ θα μπορούσε να είχε την φωτογραφία του. Αυτό το έκαναν 13.000 φίλοι της ομάδας και στην αναμέτρηση με την Λεβερκούζεν θα υπάρχουν 13.000 φωτογραφίες φίλων της Γκλάντμπαχ στο γήπεδο, σε μια ξεχωριστή κίνηση καθώς τα έσοδα θα διατεθούν σε τοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Δείτε το βίντεο με την εξέδρα της Γκλάντμπαχ

Borussia Monchengladbach will play their first home game today in front of 13,000 cardboard cut-out fans pic.twitter.com/ZCwZsIwmaM

— B/R Football (@brfootball) May 23, 2020