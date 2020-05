Η Χέρτα θα υποδεχθεί το βράδυ (22/5, 21:30) τους συμπολίτες της με στόχο να πάρει εκδίκηση για την ήττα (1-0) στο πρώτο ιστορικό μεταξύ τους ματς στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου πριν από μερικούς μήνες.

Σε άδειο γήπεδο, με παίκτες που όπως έδειξαν τα στατιστικά δείχνουν να μην είναι ακόμα τόσο άνετοι με τις σωματικές επαφές, τις κόντρες και τα τάκλιν, αυτό το ματς δεν θα θυμίζει σε τίποτα τον... χαμό που έγινε στην πρώτη τους αναμέτρηση για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η Ουνιόν, σε ένα ντέρμπι που... έβραζε, επικράτησε 1-0 με πέναλτι του Πόλτερ στο φινάλε, τον περασμένο Νοέμβρη...

Forget Dortmund vs Schalke. The Berlin derby has the potential to become Germany's fiercest rivalry.

This is what happened when Union met Hertha in their first Bundesliga clash. pic.twitter.com/OgBZjO0RdN

— DW Sports (@dw_sports) May 22, 2020