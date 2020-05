Δεν είναι και λίγο ένα από τα πιο αξιόπιστα Μέσα της Ευρώπης να υπαινίσσεται ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν οπαδός της ομάδας σου. Αυτός ο ισχυρισμός, ο οποίος κυκλοφορεί συχνά-πυκνά στα... επιχειρήματα των γερμανικών ομάδων για τη Σάλκε, γράφηκε στις 26 Νοεμβρίου σε ένα αφιέρωμα των Times, που παρουσίαζε τους 50 πιο μισητούς οπαδούς ομάδων στον κόσμο.

Για ευνόητους λόγους, το δημοσίευμα ενόχλησε την πλευρά των Βασιλικών Μπλε, οι οποίοι κυρίως εξεπλάγησαν με το ότι προήλθε από ένα ΜΜΕ με την δική του αξιοπιστία. Ωστόσο, το τμήμα των δημοσίων σχέσεων του συλλόγου δεν είχε πρόθεση να το αφήσει να περάσει έτσι και αφού έκανε την έρευνά του, έστειλε δριμεία επιστολή προς τον συντάκτη του επίμαχου κομματιού.

Ο διευθυντής των Βεστφαλών, Γκερντ Βος, υπέγραψε την επιστολή μέσω της οποίας κατέρριψε ένα-ένα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για αυτή τη σύνδεση και εκ του αποτελέσματος διαχειρίστηκε εξαιρετικά σε επικοινωνιακό επίπεδο ένα «αγκάθι» για τις αξίες και την ιδέα του κλαμπ.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αγαπητέ Συντάκτη,

Το άρθρο σας με τίτλο «Οι 50 χειρότεροι διάσημοι οπαδοί ποδοσφαίρου» στις 26 Νοεμβρίου ήταν ενδιαφέρον να το διαβάζεις. Μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στην Σάλκε, πόσο μάλλον ότι ήταν οπαδός της ομάδας μας.

Ήμασταν πολύ περίεργοι για να μάθουμε τι έκανε τους αξιοσέβαστους Times να ισχυριστούν ένα τέτοιο γεγονός. Για αυτό και ελέγξαμε μια και δυο φορές αν η διοίκηση της ομάδας μεταξύ 1933 και 1945 είχε ονομάσει μια κερκίδα ''κερκίδα του Φύρερ'' για παράδειγμα και παρακολουθήσαμε κάθε επεισόδιο του «Allo 'Allo» σε μια προσπάθεια να βρούμε κάποιο στοιχείο. Αλλά τίποτα.

Στην πραγματικότητα, αποδείχτηκε ότι πρέπει να ήταν υποστηρικτής από την πολυθρόνα του, διότι ποτέ δεν έκανε τον κόπο να εμφανιστεί σε έναν από τους αγώνες μας, ακόμη κι αν ήταν τελικός μιας διοργάνωσης δίπλα στην πόρτα του στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Ίσως ήταν πολύ απασχολημένος με τις πολιτικές γενοκτονίας ή... ίσως και να μην ήταν καν φίλαθλος.

Αυτό είναι τουλάχιστον ό,τι αποκάλυψε μια επιστημονική μελέτη που διεξάχθηκε από τον σύλλογο το 2004. Οι ερευνητές ανέλυσαν την θεωρία ότι το γεγονός πως η Σάλκε κατέκτησε έξι εθνικά πρωταθλήματα κατά τη διάρκεια του Τρίτου Ράιχ ήταν αποτέλεσμα στήριξης των Ναζί. Το αποτέλεσμα ήταν ξεκάθαρο: η θεωρία είναι για τα σκουπίδια. Στην καλύτερη, οι Ναζί προσπάθησαν να καπηλευτούν την τεράστια δημοφιλία μιας ομάδας που άνηκε μεταξύ των κορυφαίων στη χώρα από το 1927.

Ο ίδιος ο Χίτλερ δεν έπραξε ποτέ κατ' αυτόν τον τρόπο για δύο λόγους. Πρώτον, η φυσιογνωμία των παικτών με τα στραβά πόδια και τα χτυπημένα γόνατα δεν ήταν ακριβώς η ιδέα μιας ανώτερης γερμανικής φυλής. Δεύτερον, πράγματι βρέθηκε σε αγώνα μία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες τουι 1936, αλλά η Γερμανία ηττήθηκε από τη Νορβηγία με 2-0. Τι κρίμα!

Συνοψίζοντας, ο Χίτλερ ήταν υποστηρικτής της Σάλκε επειδή κέρδισε τους περισσότερους τίτλους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και με την ίδια λογική, η Μάργκαρετ Θάτσερ θα έπρεπε να είναι φίλαθλος της Λίβερπουλ. Αρκετά αστείο που δεν συμπεριλήφθηκε κι εκείνη στη λίστα.

Με εκτίμηση,

Γκερντ Βος»

Excellent response from FC Schalke's Head of PR to @thetimes who claimed that Hitler was a fan. pic.twitter.com/7KWA1Uf6Jv

— Andrew Bloch (@AndrewBloch) May 20, 2020