Στην εποχή της (και ποδοσφαιρικής) παγκοσμιοποίησης, σπάνια ένας παίκτης συμπληρώνει πάνω από έξι – εφτά χρόνια στην ίδια ομάδα, ειδικά δε αν είναι ξένος. Ο Λούκας Πίστσεκ είναι μια από τις σπάνιες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Ο Πολωνός δεξιός μπακ έκλεισε φέτος δέκα χρόνια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, ύστερα από την τελευταία ανανέωση συμβολαίου, τον Μάρτιο του 2018. Δεν έμεινε σε αυτή, όμως, αφού θα πιάσει... ενδεκάδα, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2021, όταν θα είναι πλέον 36 ετών.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Χέρτα Βερολίνου και Ζαγκλέμπιε έριξε... άγκυρα στο «Signal Iduna Park», όπου μετράει 355 συμμετοχές (18 γκολ – 64 ασίστ), δύο πρωταθλήματα (2011, 2012), δύο κύπελλα (2012, 2017) και δύο Σούπερ Καπ Γερμανίας (2014, 2019).

10 years of Łukasz Piszczek, let's do one more! #PISZCZU2021 pic.twitter.com/zOM9fnaopE

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 20, 2020